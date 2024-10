Esports247.it - Metaphor: ReFantazio, un RPG profondo e curato come non se ne vedevano da un pezzo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Se siete appassionati di giochi di ruolo giapponesi e avete amato titoliPersona, allorapotrebbe essere la nuova avventura che stavate aspettando. Il nuovo titolo sviluppato da Project Zero di Atlus non è semplicemente un gioco, è un viaggio che sfida sia il giocatore che le convenzioni del genere. Il cuore narrativo diruota attorno a tematiche forti e strettamente attuali, in particolare l’ineguaglianza sociale. In questo mondo fantasy, la razza di appartenenza definisce la posizione nella società , generando un sistema di discriminazione profondamente radicato. Il protagonista, un membro degli Elda, la razza più bassa e disprezzata, intraprende una missione per cambiare il destino del regno, sostenendo un sovrano giusto e combattendo chi cerca di mantenere il sistema oppressivo.