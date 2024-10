Masters 1000 Shanghai 2024, Sinner: “Machac ha dimostrato il suo talento, partita molto difficile” (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner ha parlato a caldo dopo la vittoria ai danni di Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024. “Era una partita molto difficile – ha detto l’altoatesino -. Oggi Machac ha dimostrato quanto talento ha e il tennis che può produrre. Contro un avversario così bisogna fare grande attenzione, e infatti nel primo game della partita ha risposto molto aggressivo e ho perso il servizio. Ho cercato di rimanere lì nei game al servizio e poi di trovare una soluzione in risposta, come ho fatto nell’ultimo game, dove ho provato a metterlo sotto pressione in ogni punto. Sono contento di esserci riuscito e di tornare in finale in un 1000“. Terza finale 1000 in stagione, tutte e tre sul cemento: “A Miami sono riuscito a colpire benissimo per quasi tutto il torneo, a Cincinnati le condizioni erano diverse perché c’era vento e anche un po’ di umidità che rallentava i colpi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikha parlato a caldo dopo la vittoria ai danni di Tomasnella semifinale deldi. “Era una– ha detto l’altoatesino -. Oggihaquantoha e il tennis che può produrre. Contro un avversario così bisogna fare grande attenzione, e infatti nel primo game dellaha rispostoaggressivo e ho perso il servizio. Ho cercato di rimanere lì nei game al servizio e poi di trovare una soluzione in risposta, come ho fatto nell’ultimo game, dove ho provato a metterlo sotto pressione in ogni punto. Sono contento di esserci riuscito e di tornare in finale in un“. Terza finalein stagione, tutte e tre sul cemento: “A Miami sono riuscito a colpire benissimo per quasi tutto il torneo, a Cincinnati le condizioni erano diverse perché c’era vento e anche un po’ di umidità che rallentava i colpi.

