"Mai darsi per vinti", Clara a Firenze parla ai giovani (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – "Sono per metà di origine toscana", inizia così l'intervento di Clara, che è tra i 60 ospiti che riceveranno il premio giovanisì della Regione al Next Generation Festival e che stasera, 12 ottobre, sarà al Viper per la data fiorentina del suo "Pr1mo Tour". Un intervento che spazia sui momenti belli e quelli meno belli dell'artista che è già attrice di Mare Fuori e che nel dicembre dello scorso anno ha vinto Sanremo giovani, partecipando poi al Festival vero e proprio a febbraio con "Diamanti Grezzi". Un lungo dialogo con Veronica Maffei sulla felicità e la salute mentale, sulle difficoltà anche degli artisti. "Ho finalmente trovato la normalità di tutti i giorni. Fino a qualche anno fa soffrivo, ho avuto un momento molto difficile, oggi sono tanti i momenti belli e lo riconosci quando sei felice.

