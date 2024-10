LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: il gruppo in forte rimonta spinto dalla UAE Team Emirates (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 E il margine scende ancora in discesa: siamo sotto i due minuti. 15.00 gruppo a poco più di due minuti di svantaggio, c’è Hirschi ora a fare l’andatura. Lo svizzero il prossimo anno lascerà la UAE Team Emirates e approderà all’ambiziosissima Tudor. 14.58 Chiuso il Ghisallo per il plotone in testa alla corsa. 14. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: il gruppo in forte rimonta spinto dalla UAE Team Emirates Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 E il margine scende ancora in discesa: siamo sotto i due minuti. 15.00a poco più di due minuti di svantaggio, c’è Hirschi ora a fare l’andatura. Lo svizzero il prossimo anno lascerà la UAEe approderà all’ambiziosissima Tudor. 14.58 Chiuso il Ghisallo per il plotone in testa alla corsa. 14.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : Tiberi e Fabbro in fuga - gruppo ad oltre un minuto - 33 Corridori ad altissime velocità ed ovviamente si muove Matej Mohoric. 10 Sono undici i corridori che stanno provando a rientrare, c’è anche Damiano Caruso. 12. L’ultima asperità sarà quella di San Fermo della Battaglia, 5 km al 7%, prima del traguardo finale. 49 Davanti troviamo anche l’azzurro Giulio Masotto (Team Corratec – Vini Fantini). (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : in corso la sesta regata del gruppo A con Luna Rossa - Ipotesi ormai tramontata. 50. 3 nodi medi nel campo di regata. 14:03 Situazione che resta complicatissima. Da tener d’occhio in special modo le scandinave, che come i colleghi della Youth hanno dominato il raggruppamento dei team invitati. 00, con l’intenzione di disputare ben 7 regate nel pomeriggio. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : in corso le regate di flotta del gruppo A con Luna Rossa - Per questi due team la qualificazione è ormai una formalità, mentre per il terzo posto ci sarà sicuramente battaglia tra Alinghi e New Zealand. Bisognerà dunque attendere il rinforzo del vento o nuove comunicazioni ufficiali. 10:11 Siamo al limite, con il vento che spira tra i 6 e i 7 nodi orari all’interno del campo di regata. (Oasport.it)

Meghan Markle: «Sono la persona più bullizzata del mondo», la duchessa si racconta ad un gruppo di adolescenti - Meghan Markle ha iniziato dicendo: «Sono una delle persone più bullizzate al mondo» durante un incontro con un gruppo di bambini e adolescenti della Girls Inc. di Greater ... (ilmattino.it)

EL - Olimpia Milano vs Paris Basketball: diretta (23-21 al 12') - All'Unipol Forum arrivano questa sera i francesi del Paris Basketball allenati da Tiago Splitter per la seconda giornata della regular season di EuroLeague per un confronto che si ... (pianetabasket.com)

Investiti 700mila euro per potenziare il sistema idrico dell’acquedotto - Investimento di 700mila euro per migliorare l'acquedotto di Lido Adriano con un sistema di pompaggio smart, garantendo pressione stabile e efficiente gestione remota. (ilrestodelcarlino.it)