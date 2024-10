Ilfattoquotidiano.it - L’Iran vieta cercapersone e walkie-talkie sui voli aerei: la scelta dopo l’attacco in Libano

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) “È statoto l’ingresso di qualsiasi dispositivo di comunicazione elettronica, ad eccezione dei telefoni cellulari, nelle cabine di volo o nel carico non accompagnato. I passeggeri dovrebbero evitare di portare tali dispositivi, inclusi, dispositivi wireless e, per garantire la sicurezza dei”. Con queste parole, Jafar Yazerlo – portavoce dell’Organizzazione dell’aviazione civile iraniana – ha annunciato il divieto, voluto da Teheran, di portaresu tutti i. LainUnapresa a poche settimane dai sabotaggi dei dispositivi che hanno portato alla morte ine in Siria di almeno 39 persone legate ad Hezbollah.