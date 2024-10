Latitante catturato a Fiumicino | era il miglior ladro di casseforti in Spagna

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Nella serata di ieri, all’esito di una intesa attività di ricerca, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino italo-spagnolo, tale D.F.A. di anni 35,da diverso tempo, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla, in esecuzione di sentenza di condanna alla pena detentiva ad anni 6 di reclusione, per furto con scasso. L’attività ha tratto impulso ed è stata svolta in stretta collaborazione con le Autorità iberiche, che hanno segnalato la verosimile presenza del cittadino italo-spagnolo nel nostro paese. Da giorni gli agenti della DIGOS di Roma hanno avviato le attività di ricerca nei confronti dell’uomo che, benchè abbia una residenza nel comune di Roma, non risultava dimorante in quel luogo.