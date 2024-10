Ilnapolista.it - La speranza di Hummels: «Difficilmente sarò titolare contro l’Inter, ma giocherò contro la Dinamo Kiev»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La Faz può finalmente tirare un sospiro di sollievo.è tornato farsi vivo, a parlare, a dire qualcosa. Il difensore tedesco ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni in occasione dell’evento con i partner della Roma. Ha parlato del suo primo mese nella Capitale, del fatto che non ha ancora esordito in Serie A (cosa che ha fatto preoccupare il quotidiano tedesco). Il Corriere dello Sport ha riportato le sue parole. «La scorsa settimana avevo la febbre e non sono partito per Monza»ha anche svelato il suo probabile rientro in campo: «È un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto.scenderò in campo, masenz’altrola».