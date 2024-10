Kim Jones lascia Fendi per Dior Men, Arnault di LVMH: “Uno stilista di grande talento” (Di sabato 12 ottobre 2024) Una notizia ha sconvolto i piani alti in casa LVMH, o forse era già nell’aria. Kim Jones, designer e direttore creativo di Fendi, lascia la maison per dedicarsi completamente a Dior Men. Lo ha detto la stessa casa di moda in un comunicato. La notizia, però, è senza rancore: Berdard Arnault, CEO di LVMH, gruppo delle big della moda (di cui fa parte, appunto, Fendi), ha augurato buon lavoro al designer. E lo ringrazia per la sua visione ispiratrice, unica e multiculturale in Fendi. “Vorrei ringraziarlo per il suo contributo e spero di continuare a farlo testimoniare la sua creatività per Dior Men’s”. Il designer Kim Jones passa a Dior Men e lascia Fendi Ed è veramente un punto di arrivo di una carriera ben costruita per Jones. Infatti, il designer ha portato in passerella sei anni di un’identità propria come direttore creativo delle collezioni uomo di Dior. Metropolitanmagazine.it - Kim Jones lascia Fendi per Dior Men, Arnault di LVMH: “Uno stilista di grande talento” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una notizia ha sconvolto i piani alti in casa, o forse era già nell’aria. Kim, designer e direttore creativo dila maison per dedicarsi completamente aMen. Lo ha detto la stessa casa di moda in un comunicato. La notizia, però, è senza rancore: Berdard, CEO di, gruppo delle big della moda (di cui fa parte, appunto,), ha augurato buon lavoro al designer. E lo ringrazia per la sua visione ispiratrice, unica e multiculturale in. “Vorrei ringraziarlo per il suo contributo e spero di continuare a farlo testimoniare la sua creatività perMen’s”. Il designer Kimpassa aMen eEd è veramente un punto di arrivo di una carriera ben costruita per. Infatti, il designer ha portato in passerella sei anni di un’identità propria come direttore creativo delle collezioni uomo di

