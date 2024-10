Iran, colpiti da cyberattacco anche gli impianti nucleari (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Iran denuncia di aver subito un massicco cyberattacco. «La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull'industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi», ha detto l’ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali. «Durante gli attacchi è stata Feedpress.me - Iran, colpiti da cyberattacco anche gli impianti nucleari Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) L’denuncia di aver subito un massicco. «La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull'industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi», ha detto l’ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali. «Durante gli attacchi è stata

