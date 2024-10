Idf: 320 razzi su Israele in due giorni (Di sabato 12 ottobre 2024) 19.48 Negli ultimi due giorni, tra la vigilia di Yom Kippur e oggi, Hezbollah ha lanciato dal Sud del Libano 320tra razzi, missili e droni su Israele. E quanto afferma l'esercito israeliano. "Nel giorno della festa più sacra per il popolo ebraico", lo Yom Kippur, "circa 320 razzi sono stati lanciati da Hezbollah verso i civili israelani. Questo dovrebbe dirvi tutto quello che c'è da sapere sui nostri nemici", dichiara l'esercito. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 19.48 Negli ultimi due, tra la vigilia di Yom Kippur e oggi, Hezbollah ha lanciato dal Sud del Libano 320tra, missili e droni su. E quanto afferma l'esercito israeliano. "Nel giorno della festa più sacra per il popolo ebraico", lo Yom Kippur, "circa 320sono stati lanciati da Hezbollah verso i civili israelani. Questo dovrebbe dirvi tutto quello che c'è da sapere sui nostri nemici", dichiara l'esercito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Idf - in 2 giorni Hezbollah ha lanciato 320 razzi su Israele - L'esercito israeliano ha reso noto che negli ultimi due giorni, tra la vigilia di Yom Kippur e oggi, Hezbollah ha lanciato dal sud del Libano 320 tra razzi, missili e droni su Israele. (Quotidiano.net)

Israele - l’Iron Dome intercetta razzi dal Libano : le immagini - Gli attacchi di entrambe le parti coinvolte si sono intensificati da quando le forze di Tel Aviv hanno effettuato prima dei raid nel sud del Paese e sulla capitale Beirut e poi un’operazione di terra. L’Idf ha colpito anche delle basi dell’Unifil, le forze militari di interposizione dell’Onu, ferendo due peacekeepers. (Lapresse.it)

Israele-Hezbollah - è battaglia in Libano. Due morti per i razzi nello Stato ebraico. Attesa per il colloquio Biden-Netanyahu sull’Iran - L’arresto dell’israeliano sospetto a Beirut Secondo quanto riportano i media libanesi un cittadino israeliano con passaporto britannico sarebbe stato arrestato a Beirut. I missili di Hezbollah non facevano vittime in Israele dal 27 luglio scorso, quando 12 ragazzini rimasero uccisi dall’impatto di un razzo sul campetto da calcio di Majdal Shams, nel Golan. (Open.online)