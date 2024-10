Ilfoglio.it - I racconti di Ugo Ojetti, pieni di parole degne di nostalgia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Si sfugga alla tirannia del presente leggendo i libri del passato. Consentono di tirare il fiato e a volte insegnano perfino a vivere. E’ il caso di “Donne, uomini e burattini” di Ugo. Sapevopoligrafo, critico d’arte, organizzatore di mostre, giornalista culturale, diarista, un ovvio mio riferimento, ma non sapevo di suoi. E invece eccoli, riemersi grazie alle Edizioni Mondo Nuovo. Sono un po’ pirandelliani e molto mondani, molto piacevoli. Contengonodicome “governante”, “ammogliato”, “scapolo”, parlano di matrimoni e dunque di adulterii. Fra tutti consiglio il primo in cui un conte bolognese vede, non visto, la moglie mentre bacia un di lui amico sulla bocca. Proprio Laura, “sempre calma, misurata, meticolosa, casalinga”, di reputazione specchiata.