Giorgetti: “Non aumentiamo le tasse ma se i ministri non taglieranno le spese, toccherà a me fare la parte del cattivo” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in collegamento con la festa del Foglio, in corso a palazzo Vecchio, a Firenze promette che la linea del governo è quella di non aumentare le tasse. Allo stesso tempo, però, ribadisce l’ovvio: “Ogni euro di spesa è un euro che si toglie a un cittadino o a un’impresa” e ribadisce: “Confermo che, come peraltro già preannunciato in Consiglio dei ministri qualche settimana fa, ho detto a tutti i miei colleghi che occorre fare sacrifici e rinunciare a qualche programma, magari totalmente inutile che sopravvive dal passato, ma che non dà concreta utilità”. E conclude: “Ho sollecitato tutti i colleghi a fare proposte rispetto alle spese che sono da considerarsi inutili dopodiché se i colleghi non presenteranno proposte al ministro dell’Economia, a cui tocca fare la parte del cattivo, farà la parte del cattivo e farà lui”. Ilfattoquotidiano.it - Giorgetti: “Non aumentiamo le tasse ma se i ministri non taglieranno le spese, toccherà a me fare la parte del cattivo” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlo, in collegamento con la festa del Foglio, in corso a palazzo Vecchio, a Firenze promette che la linea del governo è quella di non aumentare le. Allo stesso tempo, però, ribadisce l’ovvio: “Ogni euro di spesa è un euro che si toglie a un cittadino o a un’impresa” e ribadisce: “Confermo che, come peraltro già preannunciato in Consiglio deiqualche settimana fa, ho detto a tutti i miei colleghi che occorresacrifici e rinunciare a qualche programma, magari totalmente inutile che sopravvive dal passato, ma che non dà concreta utilità”. E conclude: “Ho sollecitato tutti i colleghi aproposte rispetto alleche sono da considerarsi inutili dopodiché se i colleghi non presenteranno proposte al ministro dell’Economia, a cui toccaladel, farà ladele farà lui”.

