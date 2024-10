Giorgetti insiste sui sacrifici per le banche (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro torna sul contributo da chiedere al sistema del credito e ribadisce: su le accise per il diesel e giù quelle della benzina. Maurizio Leo: nessun intervento sugli extraprofitti per le imprese energetiche. Descalzi critica Bruxelles: non ha visione strategica sul green. Laverita.info - Giorgetti insiste sui sacrifici per le banche Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro torna sul contributo da chiedere al sistema del credito e ribadisce: su le accise per il diesel e giù quelle della benzina. Maurizio Leo: nessun intervento sugli extraprofitti per le imprese energetiche. Descalzi critica Bruxelles: non ha visione strategica sul green.

