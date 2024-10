Frattesi: «All’Europeo ci è mancato entusiasmo. Sul mio poco spazio all’Inter…» (Di sabato 12 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa del centrocampista dell’Italia Davide Frattesi in vista dei prossimi impegni in Nations League In conferenza stampa, il centrocampista della Nazionale e dell’Inter Davide Frattesi, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «Ciò che ci è un po’ mancato nella spedizione dell’Europeo è stato il divertimento in campo che s’è Calcionews24.com - Frattesi: «All’Europeo ci è mancato entusiasmo. Sul mio poco spazio all’Inter…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Le dichiarazioni in conferenza stampa del centrocampista dell’Italia Davidein vista dei prossimi impegni in Nations League In conferenza stampa, il centrocampista della Nazionale e dell’Inter Davide, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «Ciò che ci è un po’nella spedizione dell’Europeo è stato il divertimento in campo che s’è

