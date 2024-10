Da fortino del degrado ad aiuole: la nuova vita dei sottopassi a Monza (Di sabato 12 ottobre 2024) Per ora ci sono delle transenne e delle assi di legno a sbarrare gli accessi ma presto i sottopassi di Monza "fioriranno". Letteralmente. Perchè i vecchi sottopassaggi di Monza, in zona stazione, diventeranno delle aiuole: "aree verdi a raso", precisano dal municipio.La trasformazione Monzatoday.it - Da fortino del degrado ad aiuole: la nuova vita dei sottopassi a Monza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Per ora ci sono delle transenne e delle assi di legno a sbarrare gli accessi ma presto idi"fioriranno". Letteralmente. Perchè i vecchi sottopassaggi di, in zona stazione, diventeranno delle: "aree verdi a raso", precisano dal municipio.La trasformazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bosisio: giornata ecologica con 40 volontari impegnati - Questo sito utilizza cookie o altri strumenti tecnici e, previo consenso, anche cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento, anche di terze parti, per inviarti pubblicità personalizzata e ... (casateonline.it)

Corso Milano cambia volto. Le rampe dei sottopassi diventano piccoli giardini - Corso Milano cambia volto. I sottopassi in prossimità di largo Mazzini e in corso Milano, davanti ai giardini della stazione saranno trasformati in aree verdi a raso. Una soluzione attesa da anni ... (ilgiorno.it)

Aree verdi al posto dei sottopassi nella zona della stazione di Monza - Un intervento che intende trasformare, come ha spiegato il sindaco, "luighi sporchi e insicuri in spazi urbani che contribuiscono a valorizzare la bellezza della città". E' quello che sta per partire ... (primamonza.it)