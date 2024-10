Quotidiano.net - Cos’è lo Yom Kippur e cosa accadde nella guerra del 1973

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – In un clima surreale a causa delle sempre maggiori tensioni in Medio Oriente, lo Stato di Israele festeggia oggi lo Yom. Noto anche come Giorno dell’Espiazione, si tratta dell’avvenimento con maggiore sacralità del calendario ebraico e viene festeggiato dal popolo israeliano proprio mentre il Paese si trova in stato di. Le ultime celebrazioni in mezzo ai conflitti risalgono al, l’anno in cui Israele venne attaccato da Egitto e Siria in occasione di quella che poi sarebbe rimastastoria proprio come la ‘dello Yom’. TOPSHOT - An armed man talks to another ahead of evening prayers during the Jewish holiday of Yomin Tel Aviv on October 11, 2024. Yomor the Day of Atonement, which starts at sunset on October 11, is the most sacred day of the Jewish calendar.