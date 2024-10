Branko, l’oroscopo di oggi: giornata fastidiosa per un segno in particolare (Di sabato 12 ottobre 2024) Branko oroscopo oggi. Per tutti gli amanti dell’astrologia, Branko ha svelato quali saranno le previsioni per la giornata di oggi, sabato 12 ottobre 2024. Sarà una giornata un po’ fastidiosa per un segno in particolare. (Continua) Leggi anche: Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: si mette male per questo segno Leggi anche: Paolo Fox, la pessima notizia per questo segno: accadrà oggi Chi è Branko Branko Vatovec è uno dei più famosi astrologi in Italia. Da qualche anno è anche un personaggio televisivo, visto che spesso è ospite di “Unomattina” e “La prova del cuoco”, dove cura addirittura una rubrica settimanale dal titolo “La cucina delle stelle”. Branko si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” e ha iniziato a lavorare come attore teatrale. In seguito però si è dedicato esclusivamente all’astrologia. Tvzap.it - Branko, l’oroscopo di oggi: giornata fastidiosa per un segno in particolare Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 12 ottobre 2024)oroscopo. Per tutti gli amanti dell’astrologia,ha svelato quali saranno le previsioni per ladi, sabato 12 ottobre 2024. Sarà unaun po’per unin. (Continua) Leggi anche: Paolo Fox,di: si mette male per questoLeggi anche: Paolo Fox, la pessima notizia per questo: accadràChi èVatovec è uno dei più famosi astrologi in Italia. Da qualche anno è anche un personaggio televisivo, visto che spesso è ospite di “Unomattina” e “La prova del cuoco”, dove cura addirittura una rubrica settimanale dal titolo “La cucina delle stelle”.si è diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” e ha iniziato a lavorare come attore teatrale. In seguito però si è dedicato esclusivamente all’astrologia.

