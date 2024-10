.com - Bologna, quando torna Ferguson? Spunta la data

(Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) –in campo Lewis? E’ una domanda ricorrente per tutti quei fantallenatori che, nonostante il grave infortunio rimediato ad aprile, lo hanno acquistato nelle aste. Nel mese di settembre lo stesso calciatore ha annunciato che il suo rientro era imminenti, ed in effetti dopo la sosta per la Nazionale potrebbero esserci delle novità. Nella giornata di martedì 15 ottobre il giocatore dovrebbe sostenere un test attitudinale per fare il punto della situazione. L’obiettivo è averlo a disposizione per la sfida di Champions League con il Monaco, in programma il 5 novembre, o al limite per quella successiva di campionato sul campo della Roma. La parola d’ordine resta cautela, ma ora– che in questi mesi ha lavorato alacremente all’Isokinetic – vede finalmente il ritorno in campo.