Bimbo di 8 anni morso da un cane a Biella | è gravissimo

Un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Biella, dove un bambino di otto anni è stato morso da un cane di grossa taglia, riportando ferite significative. Il piccolo stava partecipando a una festa con alcuni coetanei in una casa della città, quando il cane lo ha aggredito. I genitori dei bambini presenti hanno subito chiamato i soccorsi, e sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata. Il bambino è stato stabilizzato dai paramedici e successivamente trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso, a causa della gravità delle ferite riportate. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per verificare le circostanze in cui si è verificato l'attacco.

Biella - grave ma non in pericolo di vita il bimbo di 8 anni morso alla testa da cane - Sono stati i genitori degli altri bambini presenti a chiamare i soccorsi: il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale, a Biella, in codice rosso. . Il piccolo, secondo quanto apprende LaPresse, non è in pericolo di vita. Nell’aggressione da parte del cane ha riportato diverse ferite, tutte nella parte alta del corpo. (Lapresse.it)

