Uragano Milton, rischiano di morire annegati in casa: madre e quattro figli salvati da una giornalista

La famiglia è rimasta rinchiusa in casa in Florida per una notte intera mentre l'acqua era penetrata all'interno. "Pensavo che io e i bambini saremmo morti annegati", dice la donna.

Uragano Milton - a Tampa Polizia salva 15 persone intrappolate in casa - TAMPA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La polizia di Tampa è riuscita a portare in salvo 15 persone dopo che una chiamata al 911 aveva segnalato che un albero si era schiantato contro la loro casa. (ITALPRESS) /gsl (Fonte video: Tampa Police Department) Unlimited News - Notizie dal mondo . L’uragano Milton ha creato ingenti danni in Florida e almeno quattro morti. (Unlimitednews.it)

Uragano Milton - polizia Tampa salva persone da casa su cui era crollato un albero : le immagini - La polizia di Tampa, Florida (Stati Uniti) è riuscita a portare in salvo diverse persone dopo che una chiamata al 911 aveva segnalato che un albero si era schiantato contro la loro casa, sradicato dai forti venti generati dall’uragano Milton. La perturbazione ha creato ingenti danni in Florida, colpendo le città con piogge e venti fortissimi, provocando una raffica di tornado. (Lapresse.it)

Uragano Milton - la testimonianza di un italiano in Florida : “Niente luci - l’acqua entra in casa : sono ore difficili” - Gioca anche in una squadra di calcio locale. Giacomo Sanvitale è uno degli italiani che in questo momento in Florida, proprio durante l’uragano Milton. “Gioco per la squadra del college. Giacomo si trova in una delle zone più colpite, nella città di Tampa. E così lui spiega sui social cosa sta accadendo. (Thesocialpost.it)