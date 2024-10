Un evento per celebrare i fratelli Taverna (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Domani 12 ottobre 2024, alle ore 16:00, presso il Chiostro di San Lorenzo a Bibbiena, si terrà un evento culturale che unisce tre forme artistiche: musica, pittura e poesia.L’iniziativa, dal titolo "Tre Artisti per la Vita", celebra le opere e il lascito di due figure eminenti della cultura italiana del XX secolo, i fratelli Vito e Gianpiero Taverna, e della pittrice Midori Fukami. La giornata, che gode del patrocinio del Comune di Bibbiena e si svolge in collaborazione con il Museo Archeologico di Bibbiena "Piero Albertoni" e l’associazione culturale Gattogrigio, si aprirà con l’introduzione delle autorità locali. A seguire, la presentazione dell’ultimo libro del poeta e pubblicitario Vito Taverna, Deposito bagagli (ed. Lanazione.it - Un evento per celebrare i fratelli Taverna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Domani 12 ottobre 2024, alle ore 16:00, presso il Chiostro di San Lorenzo a Bibbiena, si terrà unculturale che unisce tre forme artistiche: musica, pittura e poesia.L’iniziativa, dal titolo "Tre Artisti per la Vita", celebra le opere e il lascito di due figure eminenti della cultura italiana del XX secolo, iVito e Gianpiero, e della pittrice Midori Fukami. La giornata, che gode del patrocinio del Comune di Bibbiena e si svolge in collaborazione con il Museo Archeologico di Bibbiena "Piero Albertoni" e l’associazione culturale Gattogrigio, si aprirà con l’introduzione delle autorità locali. A seguire, la presentazione dell’ultimo libro del poeta e pubblicitario Vito, Deposito bagagli (ed.

