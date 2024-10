Zon.it - TTG Rimini, Piero De Luca (Pd): “Numeri record a Salerno. Aeroporto e crociere volano di sviluppo”

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Migliaia di turisti scelgono, la Costiera amalfitana e il Cilento per le vacanze con un impatto economico che supera il miliardo di euro in termini di introiti.che certificano un dato, la nostra provincia è meta ambita per il turismo. I flussi crocieristici sono aumentati notevolmente, con numerosissime navi da crociera che fanno tappa ae alcune di loro sostano in città per più di 24 ore, permettendo ai turisti di visitare la città. L’avvio dell’, che rappresenta unper tutto il territorio, sta dando ulteriore spinta alle presenze ae in provincia. Insomma una fase positiva in linea con la crescita di tutta la Regione. La Campania è la quarta regione d’Italia che registra un incremento di presenze del 13%. Ovviamente il turismo balneare è un pezzo decisivo di questo trend di crescita e va difeso con forza nei prossimi anni”.