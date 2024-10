Trattativa in Rai per l’arrivo di Barbara d’Urso: cosa dovrebbe condurre (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ospitata di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle è stata un vero successo, non solo in termini di ascolti (nel blocco di Carmelita Ballando ha toccato il 26,2% di share), ma anche di commenti sui social e a quanto pare di reazione della dirigenza Rai: “Soddisfazione dei vertici. – riporta Bubino Blog – Target notevoli nel pubblico ad alto reddito e nei laureati (25%), nel pubblico femminile (30%), nel centro Italia (28%) oltre che sud e isole (25%)”. Ma la serata a Ballando potrebbe essere solo un primo passo per un ritorno di Barbara in Rai, c’è infatti chi parla di una Trattativa per dei programmi nel 2025. E’ successo veramente @carmelitadurso ci ha regalato delle perle indimenticabili #BallandoConLeStelle pic.twitter. Biccy.it - Trattativa in Rai per l’arrivo di Barbara d’Urso: cosa dovrebbe condurre Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ospitata dia Ballando con le Stelle è stata un vero successo, non solo in termini di ascolti (nel blocco di Carmelita Ballando ha toccato il 26,2% di share), ma anche di commenti sui social e a quanto pare di reazione della dirigenza Rai: “Soddisfazione dei vertici. – riporta Bubino Blog – Target notevoli nel pubblico ad alto reddito e nei laureati (25%), nel pubblico femminile (30%), nel centro Italia (28%) oltre che sud e isole (25%)”. Ma la serata a Ballando potrebbe essere solo un primo passo per un ritorno diin Rai, c’è infatti chi parla di unaper dei programmi nel 2025. E’ successo veramente @carmelitadurso ci ha regalato delle perle indimenticabili #BallandoConLeStelle pic.twitter.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

BALLANDO CON LE STELLE PORTA BENE! BARBARA D’URSO VERSO LA PRIMAVERA DI RAI1 - Tornando alla d’Urso, il settimanale Oggi sottolinea che la conduttrice “sarebbe in trattative per alcune prime serate Rai in primavera”. In quel momento Rai1 era la prima rete d’Italia, superando la concorrenza di Tu Sì Que Vales su Canale 5 e potenziando il già eccellente gradimento di Ballando con le Stelle. (Bubinoblog)

Grande gioia per Barbara D’Urso : ecco il dolce annuncio sui social - Dopo la nascita della prima nipote Matilde nel 2020, l’arrivo della nuova nipotina ha reso ancora più grande la famiglia D’Urso-Berardi. L’annuncio è arrivato direttamente sui social, dove la conduttrice ha postato una tenera foto. Giammauro è molto riservato, poco si sa della sua vita privata, di mestiere fa il medico specializzato in trapianti. (Corrieretoscano.it)

BALLANDO CON LE STELLE PORTA BENE! BARBARA D’URSO VERSO LA PRIMAVERA DI RAI1 - Barbara d’Urso è al settimo cielo per la nascita della seconda nipotina mentre arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro a Rai1 dopo l’ospitata a Ballando. Tornando alla d’Urso, il settimanale Oggi sottolinea che la conduttrice “sarebbe in trattative per alcune prime serate Rai in primavera”. . (Bubinoblog)