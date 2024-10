Traffico Roma del 11-10-2024 ore 11:30 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare rallentamenti e code in interna tra la Nannina è la Laurentina per il Traffico intenso file su via del Foro Italico per la vita Corso di Francia in via Salaria in direzione San Giovanni coda in Piazza del Colosseo per un incidente all’altezza di via Labicana per un altro incidente fila in viale canta in prossimità di via Spinoza code per incidente anche via Nomentana all’altezza di via Monte faraone proseguono i lavori di potatura alberi in via Portuense che rimane chiusa al Traffico tra Ponte Pisano e via della Magliana per tutta la durata dei lavori deviata la linea bus 701 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde. Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-10-2024 ore 11:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare rallentamenti e code in interna tra la Nannina è la Laurentina per ilintenso file su via del Foro Italico per la vita Corso di Francia in via Salaria in direzione San Giovanni coda in Piazza del Colosseo per un incidente all’altezza di via Labicana per un altro incidente fila in viale canta in prossimità di via Spinoza code per incidente anche via Nomentana all’altezza di via Monte faraone proseguono i lavori di potatura alberi in via Portuense che rimane chiusa altra Ponte Pisano e via della Magliana per tutta la durata dei lavori deviata la linea bus 701 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.

Traffico Roma del 11-10-2024 ore 10 : 30 - it In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Questa mattina sono in piazza e giovane ambientalisti di fridaysforfuture previsto un corteo da Piazzale Ugo La Malfa a Largo Bernardino da Feltre fino alle 14 circa a possibili deviazioni o limitazioni per 21 linee di bus sempre oggi ma nel pomeriggio a ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 11-10-2024 ore 10 : 00 - it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare rallentamenti e code in esterna tra Pisana e Ardeatina interna alle cure sono dalla cassiera Tiburtina e dalla Casilina traffico in coda lungo il ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 11-10-2024 ore 09 : 30 - Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare rallentamenti e code in esterna tra Pisana e Ardeatina interna alle cure sono dalla cassiera Tiburtina e dalla Casilina traffico in coda lungo il tratto Urbano della A24 roma-l’aquila-teramo da Tor Cervara in direzione della tangenziale in tangenziale code tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio ... (Romadailynews.it)