Bergamonews.it - Tale e Quale, Quarto grado o Storia di una famiglia per bene? La tv dell’11 ottobre

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 11, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Show”, condotto da Carlo Conti. Il programma in cui 11 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Rapimenti & bugie”: il sottufficiale Derek Bailey scompare misteriosamente mentre sta chiedendo la mano della sua fidanzata in un parco. Le riprese di sorveglianza svelano che il ragazzo è stato rapito. Su RaiTre alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “FarWest”, condotto da Salvo Sottile. Il racconto della realtà cruda, non priva di contraddizioni e fratture, ci permette di conoscere aspetti inediti dell’Italia.