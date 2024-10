Statale 36, le impressionanti immagini del tunnel di Lecco allagato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fanno impressioni le immagini dell'Attraversamento di Lecco lungo la Statale 36, totalmente allagato nella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre. L'acqua ha invaso il tunnel del San Martino, soprattutto nella carreggiata nord in direzione Sondrio, dopo le fortissime piogge dei giorni scorsi. Per Leccotoday.it - Statale 36, le impressionanti immagini del tunnel di Lecco allagato Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fanno impressioni ledell'Attraversamento dilungo la36, totalmentenella giornata di oggi, venerdì 11 ottobre. L'acqua ha invaso ildel San Martino, soprattutto nella carreggiata nord in direzione Sondrio, dopo le fortissime piogge dei giorni scorsi. Per

