Spari su basi italiane in Libano, Tajani: “Aspettiamo scuse da Israele” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Israele ha colpito tre basi della missione Unifil schierata nel sud del Libano, è alta la tensione. Due delle basi colpite sono italiane Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando gli Spari all’indirizzo delle basi Unifil, dice di aspettarsi “le scuse e le spiegazioni da parte del governo israeliano”. “La situazione certamente è Imolaoggi.it - Spari su basi italiane in Libano, Tajani: “Aspettiamo scuse da Israele” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha colpito tredella missione Unifil schierata nel sud del, è alta la tensione. Due dellecolpite sonoIl vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, commentando gliall’indirizzo delleUnifil, dice di aspettarsi “lee le spiegazioni da parte del governo israeliano”. “La situazione certamente è

Spari su basi Unifil in Libano - Israele avverte l'Onu : "Spostatevi a nord" - (Adnkronos) – Israele è concentrato sulla lotta contro Hezbollah e chiede alle forze dell'Unifil nel sud del Libano di spostarsi a nord.