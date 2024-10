Terzotemponapoli.com - Spalletti provoca Inzaghi

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024)Inter di stucco dopo le parole disue le intercettazioni con gli ultras. Spiazzata. Così, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, viene descritta l’Inter in seguito alle dichiarazioni di Lucianoin merito al caso ultras. Ricapitoliamo brevemente: il tecnico dei nerazzurri Simoneè stato sentito come testimone nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”, in quanto protagonista di intercettazioni a tema biglietti per la finale di Champions 2023 con l’allora capo della Curva Nord Marco Ferdico, ora in carcere. La sua deposizione è stata ritenuta soddisfacente.