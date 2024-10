Seconda categoria. Brugnettini fa sognare San Sisto. Nel girone B c’è il triumvirato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel girone A del campionato di Seconda categoria l’ultimo weekend ha fatto registrare solo un pareggio. Delle sette vittorie ben quattro sono arrivate dalle viaggianti. girone A. Due le squadre che in tre gare hanno raccolto il massimo: il Sassocorvaro e il Macerata Feltria mentre non hanno ancora smosso la classifica 2 compagini: la Santangiolese e il Ca Gallo, quest’ultimo però ha una partita da recuperare, quella con la Vadese che si giocherà mercoledì 16 ottobre a Sant’Angelo in Vado. Ha invece raccolto i primi 3 punti della stagione la Frontonese, è arrivato il primo punto anche per il Cantiano. L’unica squadra a non aver subito gol è quella del Sassocorvaro, mentre quelle che non hanno ancora violato le porte degli avversari sono quelle del Cantiano e del Ca Gallo. Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Brugnettini fa sognare San Sisto. Nel girone B c’è il triumvirato Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) NelA del campionato dil’ultimo weekend ha fatto registrare solo un pareggio. Delle sette vittorie ben quattro sono arrivate dalle viaggianti.A. Due le squadre che in tre gare hanno raccolto il massimo: il Sassocorvaro e il Macerata Feltria mentre non hanno ancora smosso la classifica 2 compagini: la Santangiolese e il Ca Gallo, quest’ultimo però ha una partita da recuperare, quella con la Vadese che si giocherà mercoledì 16 ottobre a Sant’Angelo in Vado. Ha invece raccolto i primi 3 punti della stagione la Frontonese, è arrivato il primo punto anche per il Cantiano. L’unica squadra a non aver subito gol è quella del Sassocorvaro, mentre quelle che non hanno ancora violato le porte degli avversari sono quelle del Cantiano e del Ca Gallo.

