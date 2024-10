Sarà una Manovra tutta tagli e tasse. Altro che smentite, Giorgetti conferma (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua a dire tutto e il contrario di tutto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Dopo che la maggioranza e la stessa premier Giorgia Meloni hanno provveduto a smentire le sue parole sui sacrifici e sull’arrivo di nuove tasse per tutti, il numero uno di via XX Settembre ritorna sulle due questioni. E al di là delle smentite ricevute, conferma, pur ricorrendo a una terminologia più fantasiosa, il concetto. Cambia la forma non la sostanza: più tasse per tutti In Manovra “ci saranno anche dei ritocchi sulle entrate, tra virgolette a chi se lo merita, ma vedrete che le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere”, ha detto il ministro leghista. Dunque l’aumento delle tasse diventa più filosoficamente parlando “ritocchi sulle entrate”. Lanotiziagiornale.it - Sarà una Manovra tutta tagli e tasse. Altro che smentite, Giorgetti conferma Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continua a dire tutto e il contrario di tutto il ministro dell’Economia, Giancarlo. Dopo che la maggioranza e la stessa premier Giorgia Meloni hanno provveduto a smentire le sue parole sui sacrifici e sull’arrivo di nuoveper tutti, il numero uno di via XX Settembre ritorna sulle due questioni. E al di là dellericevute,, pur ricorrendo a una terminologia più fantasiosa, il concetto. Cambia la forma non la sostanza: piùper tutti In“ci saranno anche dei ritocchi sulle entrate, tra virgolette a chi se lo merita, ma vedrete che le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere”, ha detto il ministro leghista. Dunque l’aumento dellediventa più filosoficamente parlando “ritocchi sulle entrate”.

Lo slalom di Giorgetti tra le nuove tasse previste in legge di bilancio : “Sono solo ritocchi di entrate” - “C’è stata una grandissima polemica e travisamento dei fatti sulla storia dei sacrifici: davanti ad un consesso di banchieri e finanzieri ho detto che i sacrifici dovevano farli tutti, anche loro. E ricordo che per i redditi fino a 35mila euro ha significato un risparmio medio di 100 euro al mese: qualcosa che non si vedeva tanto tempo. (Ilfattoquotidiano.it)

Giorgetti - tasse le abbiamo ridotte - rispondiamo coi fatti - Giorgetti ha ricordato il taglio del cuneo: "l'abbiamo fatto noi, adesso lo rendiamo strutturale. Rispondiamo con i fatti", Il ministro ha sottolineato che "martedì 15 è la data in cui dobbiamo mandare alla Commissione europea il Dpb" e che,il Cdm lo approverà. Per il 20 ottobre - ha aggiunto - potremo presentare" la manovra, "che quest'anno partirà dalla Camera". (Quotidiano.net)

Meloni : «No nuove tasse» e Giorgetti in retro sul gasolio per i camion - "C'è già una legge che riguarda l'aggiornamento dei valori catastali. Nel frattempo, le dichiarazioni di Meloni e Giorgetti hanno suscitato reazioni contrastanti all'interno delle forze politiche, con l’opposizione che continua a spingere per una revisione fiscale più equa. È falso, questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le ... (Panorama.it)