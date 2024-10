Lanazione.it - Rivoluzione robotica. Mani artificiali e speciali sensori contro le disabilità

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bucce di mandorle che diventanoper monitorare l’ambiente, giocare ad un videogioco senza muovere un dito con la decodificazione dei segnali neurali fino a tutte le applicazioni della mano artificiale in continua evoluzione. Bambini e ragazzi, genitori e nonni restano a bocca aperta nel vedere le nuove scoperte portate avanti nei laboratori dell’Istituto di Biodella Scuola Sant’Anna, che ieri ha aperto le sue porte in occasione della festività di San Faustino. Come ormai accade ogni anno i genitori e nonni più interessati accompagnano i ragazzi incuriositi tra robot ecapaci di tradurre gli impulsi del cervello e quelli composti da materiali biodegradabili sono in grado di monitorare l’ambiente.