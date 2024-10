Terzotemponapoli.com - Rastelli: “Raspadori? Non è cresciuto”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Massimo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ha parlato del Napoli con tante luci e poche ombre. Di seguito le sue parole.sulla continuità di gioco del Napoli Così: “Il Napoli, partita dopo partita, sta crescendo ed offre continuità di gioco. Non dà punti di riferimento agli avversari con gli esterni spesso stringono e vengono a giocare tra le linee, con McTominay che fa da pendolo tra centrocampo e attacco e i terzini che si alzano di più. Poi bisognerà aspettare il miglior Lukaku che è alla ricerca di una condizione ottimale. SuAncora: “? Non èo comunque non è riuscito ad esprimere il suo potenziale. Non sappiamo se le cause siano di carattere mentale o tecnico tattico, forse ha bisogno di una squadra che gli permetta di giocare con continuità.