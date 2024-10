Calciomercato.it - Quattro giornate di squalifica e risarcimento danni: la stangata è UFFICIALE

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Le intemperanze dei tifosi allo stadio costano carissime:digare più una richiesta diSono tanti i temi caldi legati alle tifoserie calcistiche e ai loro comportamenti in questo momento. Tiene banco, in Italia, il caso ultras, che coinvolge da vicino Inter e Milan e con le inchieste della giustizia ordinaria che potrebbero portare alla luce altre vicende simili riguardanti altre squadre del nostro campionato. Ma decisamente non va meglio a livello europeo, anzi. Scontri tifosi (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Da questo punto di vista, ha usato la mano particolarmente pesante la Uefa, che ha diramato alcune decisioni davvero importanti in merito, relativamente ai match che si sono svolti nelle coppe continentali la scorsa settimana. Fioccano le squalifiche e ci sono anche richieste diin ballo.