Picasso lo straniero: la grande mostra a Palazzo Reale (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Palazzo Reale di Milano (sino al 2 febbraio 2025) una mostra dal contenuto inedito, che racconta il Genio spagnolo attraverso più di 80 opere e apre a più riflessioni sui temi dell’accoglienza, dell’immigrazione e della relazione con l’altro. Laverita.info - Picasso lo straniero: la grande mostra a Palazzo Reale Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 11 ottobre 2024) Adi Milano (sino al 2 febbraio 2025) unadal contenuto inedito, che racconta il Genio spagnolo attraverso più di 80 opere e apre a più riflessioni sui temi dell’accoglienza, dell’immigrazione e della relazione con l’altro.

