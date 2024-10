Neuroplasticità e maternità: come cambia il cervello in gravidanza (Di venerdì 11 ottobre 2024) come il cervello si adatta alla maternità, un nuovo studio ci fornisce informazioni su come la nostra materia grigia si riorganizza durante la gravidanza. Nessuno meglio di chi scrive queste righe ha recentemente appreso come durante la gravidanza il corpo umano subisca profondi cambiamenti fisiologici. Il cervello non fa eccezione. Anche se circa 140 milioni Aleph-tales.it - Neuroplasticità e maternità: come cambia il cervello in gravidanza Leggi tutta la notizia su Aleph-tales.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ilsi adatta alla, un nuovo studio ci fornisce informazioni sula nostra materia grigia si riorganizza durante la. Nessuno meglio di chi scrive queste righe ha recentemente appresodurante lail corpo umano subisca profondimenti fisiologici. Ilnon fa eccezione. Anche se circa 140 milioni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Romina Carrisi sui kg accumulati in gravidanza “Chiara Nasti o Diletta Leotta come fanno?” - Il confronto con le altre mamme si rivela molto spesso deleterio proprio per questi motivi, perché stabilisce una tempistica per il ritorno alle forme precedenti la gravidanza che, invece, non è affatto veritiera e, soprattutto, universale: ogni donna ha infatti i propri tempi per smaltire i chili accumulati durante i nove mesi, alcune non riescono neppure a farlo, perché a concorrere sono tanti ... (Gravidanzaonline.it)

Grande Fratello - la gravidanza di Ilaria Clemente : come lo ha detto a Daniele e il nome che avrebbe scelto per il figlio - La ex gieffina ha scoperto di essere incinta a programma già avviato. Si chiama Daniele, ha 27 anni, è cresciuto a Roma nel quartiere di Centocelle, e lavora in un’agenzia che fa contratti assicurativi. […] Il nome del figlio? Ci stiamo pensando, lui è romanista sfegatato quindi nell’aria c’è Francesco, per Totti ovviamente, se sarà un un maschietto!”. (361magazine.com)

Congiuntivite in gravidanza. Come prevenire il disturbo - Durante la gravidanza il sistema immunitario della donna si adatta per proteggere il feto in via di sviluppo, il che può rendere l’organismo meno ’efficiente’ nel combattere le infezioni tra cui la congiuntivite. L’uso di lacrime artificiali può aiutare a mantenere gli occhi idratati e a evitare la necessità di strofinarli in caso di prurito o secchezza. (Quotidiano.net)