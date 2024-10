Migranti, il modello Albania diventa operativo: “I centri sono pronti ad accogliere i primi arrivi” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “I due centri di accoglienza dei Migranti, costruiti dall’Italia in Albania, sono operativi e siamo pronti ad accogliere i primi” arrivi. L’annuncio è stato dato dall’ambasciatore d’Italia a Tirana, Fabrizio Bucci, nel corso di un sopralluogo con la stampa nel centro di Shengyin, sulla costa adriatica, dove avverrà lo screening dei Migranti. L’altro centro è stato allestito a Gjader e ospiterà i Migranti durante l’elaborazione delle richieste d’asilo. “Finalmente entra a regime un nuovo modello per affrontare i flussi migratori, voluto dal presidente Meloni in collaborazione col leader albanese Rama”, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti, manifestando insieme il rammarico per alcune incursioni a gamba tesa della magistratura sul tema dei “Paesi extracomunitari sicuri”. Secoloditalia.it - Migranti, il modello Albania diventa operativo: “I centri sono pronti ad accogliere i primi arrivi” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “I duedi accoglienza dei, costruiti dall’Italia inoperativi e siamoad. L’annuncio è stato dato dall’ambasciatore d’Italia a Tirana, Fabrizio Bucci, nel corso di un sopralluogo con la stampa nel centro di Shengyin, sulla costa adriatica, dove avverrà lo screening dei. L’altro centro è stato allestito a Gjader e ospiterà idurante l’elaborazione delle richieste d’asilo. “Finalmente entra a regime un nuovoper affrontare i flussi migratori, voluto dal presidente Meloni in collaborazione col leader albanese Rama”, ha commentato il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti, manifestando insieme il rammarico per alcune incursioni a gamba tesa della magistratura sul tema dei “Paesi extracomunitari sicuri”.

