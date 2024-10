Manovra: Giorgetti, sacrifici per tutti detto a banchieri non mi pare bestemmia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – “La grandissima polemica che c’è stata? Davanti un consesso di banchieri e finanzieri ho detto a loro che i sacrifici devono farli tutti, anche loro, non mi sembra di aver detto una bestemmia in chiesa”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato. Lapresse.it - Manovra: Giorgetti, sacrifici per tutti detto a banchieri non mi pare bestemmia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – “La grandissima polemica che c’è stata? Davanti un consesso die finanzieri hoa loro che idevono farli, anche loro, non mi sembra di averunain chiesa”. Così il ministro dell’Economia Giancarloin videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’eterno ritorno del maledetto dibattito sui «sacrifici» - Per anni, in particolare all’indomani della grande crisi finanziaria del 2007-2008, quando i progressisti di tutto il mondo cominciavano a rimettere in discussione la propria adesione all’ideologia del mercato, ho ascoltato i massimi dirigenti del centrosinistra rivendicare con orgoglio i risultati dei loro passati governi, un elenco che cominciava (e perlopiù terminava pure) con un’espressione ... (Linkiesta.it)