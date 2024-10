L’ospedale di Merate curato dai fondi Pnrr, rimessa in ordine Radiologia: “Aiuteremo il Pronto soccorso” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Merate – Adesso una sala radiografica, poi la diagnostica toracica, più un ortopantomografo per le arcate dentali e un apparecchio portatile, e dopo ancora la Tac e la Risonanza magnetica. Stava quasi per chiudere di notte, e con esso anche di conseguenza reparto di Pronto soccorso, mentre ora il reparto di Radiologia delL’ospedale di Merate sta diventando uno dei più moderni e tecnologicamente avanzati. È merito dei fondi stanziati tramite il Pnrr, ma anche della dote da mezzo milione di euro che ha portato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso durante la sua visita al presidio brianzolo lo scorso marzo. I primi lavori, finanziati tramite il Pnrr, sono già cominciati. Riguardano il completo rifacimento di una sala radiografica ormai datata destinata soprattutto ai pazienti del Pronto soccorso. Ilgiorno.it - L’ospedale di Merate curato dai fondi Pnrr, rimessa in ordine Radiologia: “Aiuteremo il Pronto soccorso” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Adesso una sala radiografica, poi la diagnostica toracica, più un ortopantomografo per le arcate dentali e un apparecchio portatile, e dopo ancora la Tac e la Risonanza magnetica. Stava quasi per chiudere di notte, e con esso anche di conseguenza reparto di, mentre ora il reparto dideldista diventando uno dei più moderni e tecnologicamente avanzati. È merito deistanziati tramite il, ma anche della dote da mezzo milione di euro che ha portato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso durante la sua visita al presidio brianzolo lo scorso marzo. I primi lavori, finanziati tramite il, sono già cominciati. Riguardano il completo rifacimento di una sala radiografica ormai datata destinata soprattutto ai pazienti del

