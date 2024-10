Libano, Usa a Israele: “Garantire sicurezza Unifil” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Garantire "la sicurezza delle forze Unifil". E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, dopo gli attacchi delle Idf contro la missione Onu in Libano degli ultimi due giorni. Lo ha riferito Haaretz, precisando che durante un colloquio Austin ha ribadito al suo omologo L'articolo Libano, Usa a Israele: “Garantire sicurezza Unifil” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) –"ladelle forze". E' il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, a esortare il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, dopo gli attacchi delle Idf contro la missione Onu indegli ultimi due giorni. Lo ha riferito Haaretz, precisando che durante un colloquio Austin ha ribadito al suo omologo L'articolo, Usa a: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Israele rafforza sicurezza per 7 ottobre. Iran e Libano : stop voli - (Adnkronos) – Le autorità israeliane hanno rafforzato i livelli di sicurezza in Israele in vista del primo anniversario del massacro del 7 ottobre domani, quando si teme che Hamas possa condurre attacchi per commemorare l'assalto. Iran e Libano: stop voli appeared first on L'Identità. "Sappiamo che (Hamas, ndr) ha la tendenza a provare a compiere attacchi terroristici in questo tipo di date ... (Lidentita.it)