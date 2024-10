L’abuso d’ufficio è stato abolito: caso Bibbiano, prosciolto l’ex sindaco Andrea Carletti. “La fine di un incubo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel 2019 venne arrestato nell’ambito dell’inchiesta Angeli e Demoni. Stesso destino per altri imputati Repubblica.it - L’abuso d’ufficio è stato abolito: caso Bibbiano, prosciolto l’ex sindaco Andrea Carletti. “La fine di un incubo” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel 2019 venne arrenell’ambito dell’inchiesta Angeli e Demoni. Stesso destino per altri imputati

