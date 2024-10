Juve-Vlahovic, si ribalta tutto: “Entro la fine del 2024” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ultime novità sul calciomercato bianconero e sul futuro di Vlahovic nel programma Juve Zone in onda sul canale youtube di Calciomercato.it La Juventus sarà una delle protagoniste del prossimo calciomercato invernale. “A gennaio mi aspetto un difensore, ma anche un attaccante”, ha detto a riguardo Giovanni Albanese de ‘La Gazzetta dello Sport’ a ‘Juve Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Dusan Vlahovic e le ultime sul rinnovo con la Juventus (Ansa) – calciomercato.itNella finestra di riparazione Giuntoli dovrà in primis rimpiazzare l’infortunato Bremer. Il nome più ‘caldo’ adesso è quello dell’ex capitano dell’Inter Skriniar, ai margini del PSG: “Lo slovacco è un obiettivo – conferma Albanese – ma ci dovrà essere la disponibilità del club francese a darlo in prestito. Calciomercato.it - Juve-Vlahovic, si ribalta tutto: “Entro la fine del 2024” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le ultime novità sul calciomercato bianconero e sul futuro dinel programmaZone in onda sul canale youtube di Calciomercato.it Lantus sarà una delle protagoniste del prossimo calciomercato invernale. “A gennaio mi aspetto un difensore, ma anche un attaccante”, ha detto a riguardo Giovanni Albanese de ‘La Gazzetta dello Sport’ a ‘Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Dusane le ultime sul rinnovo con lantus (Ansa) – calciomercato.itNellastra di riparazione Giuntoli dovrà in primis rimpiazzare l’infortunato Bremer. Il nome più ‘caldo’ adesso è quello dell’ex capitano dell’Inter Skriniar, ai margini del PSG: “Lo slovacco è un obiettivo – conferma Albanese – ma ci dovrà essere la disponibilità del club francese a darlo in prestito.

Juventus - rinnovo Vlahovic : c’è la data per decidere il futuro del centravanti bianconero - È pronta l’offerta pronta per l’entourage con […]. Il centravanti serbo, stando a quanto si legge, è argomento caldo e i contatti tra l’entourage e la società sono ripresi. In casa Juventus c’è sempre da scogliere i nodi circa il prolungamento di contratto di Vlahovic La Gazzetta dello Sport analizza la situazione sul rinnovo di Dusan Vlahovic. (Calcionews24.com)

Juventus - Giuntoli in missione : ecco il nuovo bomber se Vlahovic non firma | CM.IT - Openda contro la Juve (LaPresse) – Calciomercato. Tra gli osservati speciali di Giuntoli – come raccolto da Calciomercato. La Juventus a caccia di un centravanti e non solo per il mercato di gennaio: c’è un nome cerchiato in rosso sul taccuino di Giuntoli se Vlahovic non rinnova Tanti addetti ai lavori presenti ieri all’Olimpico per il match tra Italia e Belgio, con gli Azzurri di Spalletti ... (Calciomercato.it)

Juve - emergenza per Motta : fuori in sette. Vlahovic e il rinnovo : avanti - Una possibile soluzione può essere lo spostamento in avanti del jolly Cambiaso, in gol in nazionale e capace di giocare anche esterno d’attacco, magari con l’accentramento di Kenan Yldiz in veste di trequartista con Mbangula a completare il tridente con l’immancabile Dusan Vlahovic. Una situazione analoga l’ha vissuta Manuel Locatelli l’anno scorso e qualche settimana, per rivederlo in campo con ... (Sport.quotidiano.net)