Israele ha bombardato di nuovo una scuola a Gaza. Unicef: “C’erano madri e bambini a cercare del cibo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Adele Khdor, direttrice regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha confermato che ieri Israele ha bombardato una scuola di Gaza usata come rifugio da sfollati palestinesi. Tra loro madri e figli che stavano cercando di procurarsi del cibo. Fanpage.it - Israele ha bombardato di nuovo una scuola a Gaza. Unicef: “C’erano madri e bambini a cercare del cibo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Adele Khdor, direttrice regionale dell'per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha confermato che ierihaunadiusata come rifugio da sfollati palestinesi. Tra loroe figli che stavano cercando di procurarsi del cibo.

