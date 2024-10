Il successore spirituale di Disco Elysium è in sviluppo! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con il quinto anniversario di Disco Elysium all’orizzonte, Longdue è orgogliosa di annunciare la sua formazione come nuovo studio indipendente che ha raccolto un investimento iniziale per creare un gioco di ruolo che continuerà l’eredità pluripremiata di Disco Elysium e rappresenterà una nuova e audace impresa artistica che mira ad aprire la strada nello spazio dei giochi di ruolo narrativi. Longdue è già forte di una dozzina di persone, tra cui i membri del team che hanno lavorato all’originale Disco Elysium e al suo inedito sequel. Il team sta inoltre attingendo talenti da tutto il settore, tra cui veterani di Bungie, Rockstar e Brave At Night. Un cRPG psicogeografico profondo Il gioco di ruolo d’esordio di Longdue esplora la delicata interazione tra conscio e subconscio, tra visto e non visto. Nerdpool.it - Il successore spirituale di Disco Elysium è in sviluppo! Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Con il quinto anniversario diall’orizzonte, Longdue è orgogliosa di annunciare la sua formazione come nuovo studio indipendente che ha raccolto un investimento iniziale per creare un gioco di ruolo che continuerà l’eredità pluripremiata die rappresenterà una nuova e audace impresa artistica che mira ad aprire la strada nello spazio dei giochi di ruolo narrativi. Longdue è già forte di una dozzina di persone, tra cui i membri del team che hanno lavorato all’originalee al suo inedito sequel. Il team sta inoltre attingendo talenti da tutto il settore, tra cui veterani di Bungie, Rockstar e Brave At Night. Un cRPG psicogeografico profondo Il gioco di ruolo d’esordio di Longdue esplora la delicata interazione tra conscio e subconscio, tra visto e non visto.

