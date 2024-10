Il picco dell'epidemia di bostrico in Trentino è alle spalle (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il picco dell'epidemia di bostrico in Trentino è alle spalle, ma prosegue il monitoraggio e la messa in campo di misure di contenimento. Intanto, lo sguardo è proiettato verso il ripristino, con le attività di rimboschimento al ritmo di 450.000 piantine all'anno. Il rischio rimane elevato in 107 dei 442 catasti che compongono la provincia di Trento, anche se nell'insieme il volume dei danni segnalati si è ridotto da 1,5 milioni di metri cubi di alberi nel 2022-2023 ai circa 0,6 milioni di metri cubi nel 2023-2024. L'aggiornamento su dati e strategie è contenuto nel "Piano per l'organizzazione degli interventi di utilizzazione per la lotta fitosanitaria e di ricostituzione dei boschi danneggiati", approvato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell'assessore alle foreste Roberto Failoni. Quotidiano.net - Il picco dell'epidemia di bostrico in Trentino è alle spalle Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildiinsp, ma prosegue il monitoraggio e la messa in campo di misure di contenimento. Intanto, lo sguardo è proiettato verso il ripristino, con le attività di rimboschimento al ritmo di 450.000 piantine all'anno. Il rischio rimane elevato in 107 dei 442 catasti che compongono la provincia di Trento, anche se nell'insieme il volume dei danni segnalati si è ridotto da 1,5 milioni di metri cubi di alberi nel 2022-2023 ai circa 0,6 milioni di metri cubi nel 2023-2024. L'aggiornamento su dati e strategie è contenuto nel "Piano per l'organizzazione degli interventi di utilizzazione per la lotta fitosanitaria e di ricostituzione dei boschi danneggiati", approvato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta'assessoreforeste Roberto Failoni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fontana "Radio e televisione hanno contribuito al progresso del Paese" - ROMA (ITALPRESS) - 'La radio e la televisione hanno contribuito al progresso sociale e culturale del nostro paese, rivelandosi dei preziosi ... (notizie.tiscali.it)

Il picco dell'epidemia di bostrico in Trentino è alle spalle - Il picco dell'epidemia di bostrico in Trentino è alle spalle, ma prosegue il monitoraggio e la messa in campo di misure di contenimento. Intanto, lo sguardo è proiettato verso il ripristino, con le at ... (ansa.it)

FAILONI (ASSESSORE PAT) BOSTRICO: «L’EPIDEMIA È IN FASE DISCENDENTE, MA RIMANE L’ALLERTA / 34 I COMUNI CHE PASSANO A “RISCHIO BASSO”» - Il picco dell’epidemia di bostrico in Trentino è alle spalle, ma prosegue il monitoraggio e la messa in campo di misure di contenimento. Quest'oggi in Giunta ... (agenziagiornalisticaopinione.it)