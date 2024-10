Il calciatore del Padova Michael Liguori condannato per violenza sessuale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Padova, 11 ottobre 2024 – Tre anni e quattro mesi di reclusione sono la condanna stabilita dal tribunale di Teramo per Michael Liguori, calciatore del Padova originario di Alba Adriatica (Teramo), a termine di un processo per violenza sessuale. Lo riportano Il Centro e Il Messaggero. Secondo gli atti, la violenza ha avuto luogo il 5 luglio 2018: Liguori e un suo amico – anch’egli condannato – avevano incontrato due ragazze alla stazione di Alba Adriatica, all’epoca di 14 e 15 anni rispettivamente, con le quali si erano appartati. Pochi minuti dopo avrebbe avuto luogo l’abuso. Le minorenni avevano dunque presentato una denuncia, facendo scattare l’inchiesta. L’avvocato difensore dei due ragazzi, Mauro Gionno, aveva chiesto l’assoluzione per insussistenza del fatto: secondo la loro versione, infatti, la 14enne e la 15enne sarebbero state consenzienti. Ilrestodelcarlino.it - Il calciatore del Padova Michael Liguori condannato per violenza sessuale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Tre anni e quattro mesi di reclusione sono la condanna stabilita dal tribunale di Teramo perdeloriginario di Alba Adriatica (Teramo), a termine di un processo per. Lo riportano Il Centro e Il Messaggero. Secondo gli atti, laha avuto luogo il 5 luglio 2018:e un suo amico – anch’egli– avevano incontrato due ragazze alla stazione di Alba Adriatica, all’epoca di 14 e 15 anni rispettivamente, con le quali si erano appartati. Pochi minuti dopo avrebbe avuto luogo l’abuso. Le minorenni avevano dunque presentato una denuncia, facendo scattare l’inchiesta. L’avvocato difensore dei due ragazzi, Mauro Gionno, aveva chiesto l’assoluzione per insussistenza del fatto: secondo la loro versione, infatti, la 14enne e la 15enne sarebbero state consenzienti.

