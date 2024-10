Golf: Detry agguanta Bradbury e Svensson in testa a metà Open di Francia. Grande rimonta di Laporta (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è (quasi: sospensione con il solo Veerman attivo) chiuso da pochi minuti, al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, il secondo giro dell’Open di Francia 2024. Sul percorso che solo nella scorsa estate ha visto Scottie Scheffler vincere l’oro olimpico, ora sono in tre a guidare le danze con lo score di -9. In particolare, a segnare la giornata è il volo del belga Thomas Detry, che con uno strepitoso -8 risale 42 posti e affianca l’inglese Dan Bradbury (-5) e lo svedese Jesper Svensson (-3), che in testa già c’era dalla giornata di ieri. In una giornata dai numerosi rivolgimenti sotto ogni punto di vista, gli scandinavi sono quelli in grado di comportarsi meglio, per buona misura. Oasport.it - Golf: Detry agguanta Bradbury e Svensson in testa a metà Open di Francia. Grande rimonta di Laporta Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è (quasi: sospensione con il solo Veerman attivo) chiuso da pochi minuti, al LeNational di Saint-Quentin-en-Yvelines, il secondo giro dell’di2024. Sul percorso che solo nella scorsa estate ha visto Scottie Scheffler vincere l’oro olimpico, ora sono in tre a guidare le danze con lo score di -9. In particolare, a segnare la giornata è il volo del belga Thomas, che con uno strepitoso -8 risale 42 posti e affianca l’inglese Dan(-5) e lo svedese Jesper(-3), che ingià c’era dalla giornata di ieri. In una giornata dai numerosi rivolgimenti sotto ogni punto di vista, gli scandinavi sono quelli in grado di comportarsi meglio, per buona misura.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Golf - Open di Francia 2024 : Dean - Olesen e Svensson avanti dopo 18 buche - Francesco Molinari indietro con un colpo in più del par. Il britannico, il danese e lo svedese guidano la classifica con uno score di -6. Per quanto riguarda gli italiani presenti, Edoardo Molinari e Guido Migliozzi si difendono bene e chiudono con un buon -3 assestandosi insieme al 18° posto. -1 per Andrea Pavan che è 43°. (Sportface.it)

Golf : Olesen - Dean e Svensson al comando dell’Open di Francia dopo 18 buche - Sotto par di un solo Andrea Pavan alla 43° piazza. Horschel si trova 3° nella Race To Dubai ma ha la possibilità di racimolare punti preziosi data l’assenza di McIlroy fino agli appuntamenti negli Emirati e grazie al brutto score di oggi di +3 di Thriston Lawrence, 2° nella r2dr. Il meteo, tra l’altro, prevede ancora pioggia per sabato dopo le (parziali) schiarite di domani in quel di ... (Oasport.it)

Golf : sette azzurri presenti all’Open di Francia 2024 - Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Francesco Laporta sono i sette azzurri che prenderanno parte alla 106esima edizione del FedEx Open de France, uno dei tornei più longevi del DP World Tour. La manifestazione si terrà dal 10 al 13 ottobre sul percorso de Le Golf National, a Saint-Quentin-en-Yvelines, nei pressi Parigi. (Sportface.it)