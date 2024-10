Tutto.tv - GF, Mariavittoria rivela la verità sul rapporto con Tommaso: cosa c’è tra i due

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se nel corso delle ultime settimane il triangolo amoroso composto da Shaila, Lorenzo e Javier continua a tenere banco, è pur vero che non è l’unica dinamica ad essersi creata. In ambito di sentimenti, il Grande Fratello 18 sta regalando moltissimo materiale, dando modo ogni giorno di più ai telespettatori di appassionarsi alle vicende degli inquilini. Si è parlato meno di loro, eppure traè nato in principio unche sembrava destinato a progredire. Dall’ingresso della dottoressa, il gieffino è parso interessato alla ragazza, con la quale ha scoperto un’intesa che li ha portati a stare spesso vicini. Qualperò, si era spezzato nel momento in cui lui non aveva preso le sue parti per difenderla dagli attacchi delle Non è la Rai, convinte che lei lo stesse usando solo per il gioco.