G7 Salute | Entro il 2050 1 lavoratore su 6 avrà più di 65 anni

ANCOAN - La forza lavoro globale sta invecchiando rapidamente: secondo stime delle Nazioni Unite, si prevede che Entro il 2050 un terzo della popolazione in età lavorativa mondiale avrà un'età compresa tra 50 e 64 anni. I Paesi Ocse si trovano ad affrontare una situazione simile a quella globale

