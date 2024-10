Sport.quotidiano.net - Fortitudo tra emozioni e certezze. Cagnardi scopre l’effetto PalaDozza

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’emozione della prima alche si scioglie nell’applauso iniziale, quando entra nel prepartita della sfida con Orzinuovi. Devismercoledì ha vissuto la prima in piazza Azzarita da allenatore, tra concentrazione, partecipazione e poi la gioia alla sirena per una vittoria che toglie un po’ di peso dalle spalle della squadra. "Il fattore campo ha fatto la differenza", dice il tecnico. E in effetti sul -10, ilsi è fatto sentire e la risposta della squadra ha permesso alla Effe di ribaltare il punteggio e alla fine imporsi. Il coach ha vissuto con passione e trasporto questa prima davanti al pubblico biancoblù. "Ringrazio il pubblico, gli allenatori vivono le cose in modi diversi dagli altri", all’ingresso in campoè stato accolto dall’applauso. "Sono entrato come un tecnico che era 0-2 e la necessità professionale di vincere.