False fatture per avere fondi, Finanza scopre truffa aggravata (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fermo, 11 ottobre 2024 – Una truffa studiata nei minimi dettagli per conseguire i contributi pubblici dell’Unione europea, attraverso fatture False e per operazioni inesistenti. Sarebbe filato tutto liscio se gli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Fermo non avessero fiutato l’imbroglio. Così, al termine di una complessa operazione diretta dalla Procura Europea - ufficio di Bologna, gli investigatori delle Fiamme Gialle avevano portato alla luce una truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, perpetrata da una società di Montegiorgio di macchinari per calzature, al fine di conseguire un contributo a fondo perduto nell’ambito del “Programma operativo regionale Marche”. Ilrestodelcarlino.it - False fatture per avere fondi, Finanza scopre truffa aggravata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fermo, 11 ottobre 2024 – Unastudiata nei minimi dettagli per conseguire i contributi pubblici dell’Unione europea, attraversoe per operazioni inesistenti. Sarebbe filato tutto liscio se gli uomini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia didi Fermo non avessero fiutato l’imbroglio. Così, al termine di una complessa operazione diretta dalla Procura Europea - ufficio di Bologna, gli investigatori delle Fiamme Gialle avevano portato alla luce unaai danni dello Stato e dell’Unione Europea, perpetrata da una società di Montegiorgio di macchinari per calzature, al fine di conseguire un contributo a fondo perduto nell’ambito del “Programma operativo regionale Marche”.

